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Baja sensible para Güemes: Franco Bergés sufrió rotura de ligamentos y será operado

El futbolista del Gaucho sufrió una grave lesión en el encuentro ante Midland. Los estudios confirmaron la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá pasar por el quirófano.

Hoy 14:36

Malas noticias para Güemes. El club confirmó este jueves que el jugador Franco Bergés sufrió una severa lesión en su rodilla izquierda tras el partido frente a Midland, en un nuevo golpe para el plantel santiagueño.

Según informó oficialmente la institución, los estudios médicos realizados en las últimas horas determinaron que el futbolista padece una rotura completa del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más delicadas para cualquier deportista profesional.

De esta manera, Bergés deberá ser intervenido quirúrgicamente y afrontará un largo proceso de recuperación que lo mantendrá varios meses alejado de las canchas.

Desde el club detallaron que el jugador ya se encuentra bajo la supervisión del cuerpo médico y de los profesionales de la institución, mientras aguarda la operación para luego comenzar con la etapa de rehabilitación.

Ahora, el objetivo principal pasará por la recuperación del futbolista, que afrontará un proceso largo pero habitual en este tipo de lesiones, con la esperanza de volver en óptimas condiciones a la actividad profesional.

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