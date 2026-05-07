Quiso robar y lo atraparon los vecinos: le aplicaron una toma de Jiu Jitsu y lo desmayaron

El motochorro intentó robar a un hombre. Un vecino y un repartidor de comida intervinieron. Se sumaron más personas. El delincuente fue entregado a la policía y su cómplice escapó.

Hoy 20:33

Un delincuente fue atrapado por los vecinos cuando intentaba robar en San Justo, partido bonaerense de La Matanza. El ladrón fue retenido y entregado a la policía, pero antes recibió una paliza.

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Todo pasó en la calle Eizaguirre al 2000 cuando un trabajador de una aplicación estaba entregando un pedido a un cliente y ambos advirtieron que dos motochorros estaban atacando a un vecino de la cuadra.

Inmediatamente intervinieron en la escena y lograron atrapar a uno de ellos, mientras que el otro se fugó. Varias personas se sumaron a la captura y entre todos lograron tirarlo al piso y mantenerlo inmovilizado.

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El episodio quedó registrado en un video capturado por un vecino. En las imágenes a las que accedió Eltrece se observa el momento en el que el delincuente es golpeado por cinco personas que lo mantenían retenido.

El repartidor, uno de los principales blancos de los robos de motochorros, le pegó varias veces en la cabeza con el casco de la moto. Mientras que otro le aplicó una llave de Jiu Jitsu (Mataleón) y lo desmayó.

Cuando llegó la policía los vecinos entregaron al ladrón. Los agentes lo arrestaron y lo trasladaron hacia una dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia.