Adorni volverá a brindar una conferencia este viernes tras las presiones de Bullrich por su situación patrimonial

El jefe de Gabinete hablará este viernes antes de una reunión con Javier Milei y todos los ministros. Patricia Bullrich reclamó “contundencia y rapidez” para aclarar el origen de sus bienes.

Hoy 20:38

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a brindar una conferencia de prensa este viernes a las 13 en Casa Rosada, en medio de la creciente polémica por su situación patrimonial y las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La exposición pública se realizará antes de una reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei, de la que participarán todos los ministros nacionales.

La nueva aparición de Adorni ocurre luego de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien reclamó explicaciones inmediatas para despejar dudas sobre el patrimonio del funcionario.

“Si no hay contundencia y no hay rapidez, el proyecto y el país sufren”, afirmó Bullrich en una entrevista televisiva.

Además, la ministra advirtió: “No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que venimos a correr”.

Pese a la presión interna, Adorni volvió a recibir el respaldo explícito del presidente Milei, quien defendió públicamente a su funcionario y aseguró que podrá justificar todos sus bienes.

“No voy a ejecutar gente honesta”, sostuvo el mandatario al referirse al caso.

En ese contexto, el jefe de Gabinete volverá a presentarse ante la prensa por segunda vez en la misma semana desde el salón de conferencias de Casa Rosada.

Durante su última aparición pública, Adorni había señalado que solo respondería ante la Justicia respecto de las investigaciones abiertas en su contra y que presentaría la información patrimonial correspondiente cuando vencieran los plazos legales de su declaración jurada.

Sin embargo, tras los cuestionamientos de Bullrich y la repercusión política del caso, desde el entorno del funcionario aseguraron que la documentación será presentada “ni bien esté lista”.

La investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni incluye la compra de propiedades, refacciones millonarias y viajes realizados en los últimos años, movimientos que el funcionario busca justificar mediante documentación vinculada a herencias familiares y otros ingresos declarados.