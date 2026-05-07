Escándalo total en Medellín vs. Flamengo: invasión de cancha, incendios y partido suspendido

El encuentro por la Copa Libertadores apenas había comenzado cuando los hinchas del local desataron un verdadero caos en el estadio Atanasio Girardot.

Hoy 23:00

La Copa Libertadores vivió una noche de tensión extrema en Colombia. El partido entre Independiente Medellín y Flamengo, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A —zona que también integra Estudiantes de La Plata— debió ser suspendido tras una serie de graves incidentes protagonizados por los hinchas locales.

El clima explotó apenas iniciado el encuentro en el estadio Atanasio Girardot. La bronca de los fanáticos del “Poderoso de la Montaña” venía creciendo desde la eliminación en el Torneo Apertura de la Liga Dimayor, luego de la derrota como local ante Águilas Doradas.

Desde temprano, los simpatizantes hicieron sentir su descontento con fuertes cánticos y banderas apuntando directamente contra la dirigencia del club, la Dimayor, la Conmebol e incluso la FIFA.

Sin embargo, la situación rápidamente se salió de control. Desde la popular comenzaron a arrojar fuegos artificiales que provocaron una intensa humareda dentro del estadio y también un incendio en el centro de una de las tribunas.

En medio del caos, un grupo de hinchas invadió el campo de juego y obligó al árbitro a detener inmediatamente el encuentro por cuestiones de seguridad.

El trasfondo del conflicto tiene relación directa con la crisis institucional que atraviesa Independiente Medellín. Tras la eliminación en el torneo colombiano, el máximo accionista del club, Raúl Giraldo, quedó en el centro de las críticas luego de realizar gestos obscenos hacia los hinchas.

Aunque posteriormente pidió disculpas públicas y anunció que dejaría la representación legal de la institución, el enojo de los fanáticos no se calmó. Durante el partido frente a Flamengo, el pedido fue contundente: la salida completa de toda la cúpula dirigencial.

La magnitud de los incidentes obligó a las autoridades a suspender momentáneamente el encuentro mientras se evaluaban las condiciones de seguridad dentro del estadio.

Ahora, la Conmebol deberá analizar lo ocurrido y determinar posibles sanciones para el club colombiano tras una noche que dejó una de las imágenes más escandalosas de esta edición de la Copa Libertadores.