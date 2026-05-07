Tini Stoessel y Jonas Brothers deslumbran en un show único en Argentina

Tini Stoessel cautivó a miles de fans al cantar junto a los Jonas Brothers en su primer show en Argentina, interpretando éxitos como 'This is me' y 'Cupido'.

Hoy 23:27

En un evento musical que quedará grabado en la memoria de los fanáticos, Tini Stoessel fue invitada por los Jonas Brothers para su primer show en Argentina, celebrado en el Movistar Arena. La actuación se tornó inolvidable cuando la artista argentina interpretó 'This is me' y 'Cupido', generando una gran euforia entre los asistentes.

La colaboración se materializó tras una serie de guiños por parte de Nick, Joe y Kevin, quienes dejaron entrever la conexión especial que mantenían con la joven cantante. En los primeros minutos del show, los hermanos sorprendieron al público al invitar a Stoessel al escenario, donde ella brilló interpretando la famosa canción de Demi Lovato y Joe Jonas de 2008, parte de la película Camp Rock.

Previo al concierto, los Jonas Brothers habían dejado pistas sobre la participación de Tini, al compartir una story en redes sociales en la que se les veía escuchando música de la Triple T, lo que aumentó la expectativa entre los seguidores. La emoción se intensificó cuando Joe Jonas anunció en un video que tendrían una invitada especial en su primer show en Latinoamérica.

Este encuentro no es inédito, ya que en 2025, los Jonas Brothers expresaron su deseo de colaborar con Tini Stoessel, lo que generó revuelo en las redes sociales y entre sus seguidores. Los hermanos elogiaron públicamente el talento de Stoessel, mientras que ella manifestó que cantar con ellos sería un sueño cumplido.

Durante una entrevista con Telemundo, Joe Jonas destacó: 'Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica'. Kevin Jonas agregó que están interesados en trabajar con varios artistas latinos, mencionando a Bad Bunny y Karol G, lo que refleja su creciente interés por el panorama musical sudamericano.

Tini Stoessel reaccionó rápidamente a los comentarios de los Jonas Brothers, describiendo como increíble la posibilidad de colaborar con ellos. Aunque no hay proyectos confirmados, la admiración mutua ha elevado las expectativas entre los fanáticos y en la industria musical.

Las redes sociales se inundaron de recuerdos, con usuarios compartiendo imágenes de Tini como fan adolescente de los Jonas Brothers, lo que provocó una ola de publicaciones y memes. Este evento une a dos generaciones de artistas que, desde sus inicios en Disney, han recorrido caminos paralelos en la música.