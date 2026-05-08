Milei encabezará este viernes una reunión de Gabinete en medio de las repercusiones por el caso Adorni

El encuentro fue convocado para las 14 en Casa Rosada y será la primera actividad oficial del cuerpo de gobierno tras las últimas novedades vinculadas al jefe de Gabinete. También se analizarán la agenda económica y legislativa.

Hoy 07:34

El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14, en la Casa Rosada, donde analizará junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas.

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El encuentro se dará en medio de las tratativas del oficialismo por distintos proyectos en el Congreso, que por el momento no registran avances concretos.

Se trata de la primera acción oficial del cuerpo de gobierno luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y de las últimas novedades vinculadas a la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete.

En ese contexto, el Gobierno buscará retomar la iniciativa política tras una semana marcada por la situación judicial del ministro coordinador, que continúa generando repercusiones dentro y fuera del oficialismo.

Además, será la primera actividad de Milei luego de su gira por Los Ángeles, Estados Unidos, donde participó de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.

Durante la reunión, se espera que el Presidente repase con sus funcionarios los principales temas de gestión, la marcha del programa económico y la estrategia legislativa que el oficialismo buscará ordenar en el Congreso.