EEUU inmovilizó dos petroleros iraníes en el Golfo de Omán y vigila más de 70 buques

Las fuerzas armadas de Estados Unidos reforzaron este viernes sus operaciones navales en el Golfo de Omán al inutilizar dos petroleros de bandera iraní que, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), intentaban ingresar a puertos de Irán en violación del bloqueo impuesto por Washington.

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Se trata de los buques M/T Sea Star III y M/T Sevda, ambos sin carga al momento de la interceptación. De acuerdo con la información difundida por el CENTCOM, un caza F/A-18 Super Hornet desplegado desde el portaaviones USS George H.W. Bush ejecutó ataques de precisión contra las chimeneas de las embarcaciones para impedir que continuaran su trayecto hacia territorio iraní.

La operación se suma a otra acción realizada días atrás sobre el petrolero M/T Hasna, también de bandera iraní. Según el comunicado militar, un avión F/A-18 Super Hornet proveniente del USS Abraham Lincoln disparó varias rondas de un cañón de 20 milímetros contra el timón del buque, dejándolo fuera de operación antes de que alcanzara un puerto iraní.

Desde el inicio de las maniobras, el CENTCOM afirmó haber interceptado, desviado o inmovilizado decenas de embarcaciones comerciales vinculadas al tránsito marítimo hacia Irán. Más temprano, el organismo militar informó que logró impedir el ingreso o salida de más de 70 buques cisterna relacionados con puertos iraníes.

“El personal estadounidense en Medio Oriente mantiene su compromiso con el cumplimiento total de la misión”, sostuvo el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM. “Nuestros hombres y mujeres uniformados, altamente capacitados, están realizando una labor increíble”, agregó.

Las acciones forman parte de la estrategia de presión de Washington sobre Teherán, en medio de la creciente tensión regional y del endurecimiento de las sanciones económicas y marítimas impulsadas por Estados Unidos contra el régimen iraní.