“Siempre fui rebelde”: Bullrich explicó su pedido a Adorni por la declaración jurada

La legisladora sostuvo su reclamo en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete y ratificó que asistirá a la reunión de ministros en Casa Rosada.

Hoy 12:44

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich justificó haberle reclamado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la declaración jurada.

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“Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas”, sostuvo y agregó: “Fui taxativa y clara con el tema”.

“Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto, que él dice que lo tiene solucionado. La prueba cuanto antes, mejor. Estamos empantanados”, manifestó la exministra de Seguridad días atrás.

Pese a las tensiones internas, Bullrich confirmó que asistirá a la reunión de gabinete este viernes y deslizó que hablará con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Fui invitada”, afirmó.

La reunión de gabinete será a las 14 y contará con la participación del presidente Javier Milei. El mandatario buscará saldar las tensiones internas que se despertaron por la situación patrimonial de Adorni.