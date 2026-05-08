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Mascotas

Buscan a “Lola”, una perrita cieguita perdida en el barrio Siglo XXI

La familia solicita ayuda urgente para encontrar a una caniche adulta que se extravió en la manzana 38, lote 27.

Hoy 12:41

Una familia del barrio Siglo XXI atraviesa momentos de angustia tras la desaparición de su perrita “Lola”, una caniche de edad avanzada que se extravió en la manzana 38, lote 27.

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Se trata de una perrita cieguita y con problemas de audición, lo que hace más urgente su localización. Tiene pelaje medio largo, una mancha marrón clara en la parte superior del cuerpo y cola corta.

Sus dueños señalaron que no está acostumbrada al frío y que podría encontrarse desorientada o asustada en la zona.

Piden la colaboración de los vecinos del barrio y alrededores para poder encontrarla lo antes posible. Ante cualquier información o avistamiento solicitan comunicarse al 3854811444 o 3854380091.

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