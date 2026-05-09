Qué dijo Claudio Úbeda tras la eliminación de Boca ante Huracán

El entrenador del Xeneize reconoció los errores del equipo, evitó hablar de fracaso y aseguró que Boca deberá reaccionar rápido pensando en la Copa Libertadores.

09/05/2026

Boca Juniors sufrió un durísimo golpe tras quedar eliminado frente a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, y luego del partido habló Claudio Úbeda, quien intentó mostrarse firme pese al complicado momento futbolístico del equipo.

El entrenador reconoció que el conjunto azul y oro tenía la obligación de avanzar de ronda, aunque evitó definir la eliminación como un fracaso cuando fue consultado en conferencia de prensa.

“Teníamos la obligación de avanzar pero los chicos dejaron todo. Me quedo con eso. Entregamos todo lo que teníamos”, expresó el DT de Boca.

La derrota profundizó un presente preocupante para el “Xeneize”, que venía golpeado además por las caídas sufridas en la Copa Libertadores. El invicto de 14 partidos quedó atrás y Boca volvió a mostrar problemas que ya se habían repetido en encuentros decisivos: errores defensivos, falta de eficacia y fragilidad emocional.

A pesar del resultado, Ubeda sostuvo que quedó conforme con varios aspectos futbolísticos del equipo, aunque marcó con claridad cuáles fueron las fallas que no pueden repetirse.

“No podemos cometer los errores que venimos cometiendo en las dos finales que tendremos por delante. Lo vamos a trabajar para evitarlo, pero no puede ocurrir en la Libertadores. No podemos arrancar perdiendo al minuto cinco por un error”, afirmó.

El entrenador también remarcó la necesidad de recuperarse rápido desde lo anímico, teniendo en cuenta los próximos compromisos claves que tendrá el equipo en el plano internacional.

“Hay que levantar cabeza lo más rápido posible. Fue lo primero que empezamos a decir. Tenemos competencia por delante. Vamos por dos partidos que nos marcan. Son dos finales contra Cruzeiro y Católica y sé que el equipo va a responder”, aseguró.

Uno de los focos de la conferencia estuvo puesto en el bajo momento de los delanteros, especialmente de Miguel Merentiel, quien volvió a fallar situaciones claras de gol y quedó apuntado por los hinchas tras la eliminación.

Sin embargo, el entrenador salió a respaldarlo públicamente.

“Hay que respaldarlo y trabajar para generar las ocasiones. Para la Libertadores no podemos desperdiciar tantas chances y vamos a achicar ese margen de error”, sostuvo.

Además, agregó:“Antes de estas derrotas, Miguel y Adam estaban en racha y ahora nos está costando definir. Vamos a trabajar en la confianza de ambos porque estamos atravesando una racha negativa”, cerró el técnico de Boca.

Con el golpe todavía fresco y muchas dudas instaladas, Boca Juniors deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que se jugará gran parte de su futuro en la Copa Libertadores durante las próximas semanas.