Wall Street confía que Caputo conseguirá fondos para el pago de la deuda

El riesgo país no baja para salir a los mercados pero hay expectativas por la obtención de garantías. En julio, vencen US$ 4.500 millones con bonistas privados. El Gobierno ya le pagó al FMI US$ 800 millones pero no hay aún noticias del desembolso de US$ 1.000 millones.

Hoy 04:55

Por Juan Manuel Barca, en diario Clarín

El espaldarazo a la Argentina de Fitch, una de las tres principales calificadoras de riesgo del mundo, renovó expectativas en los mercados. En Wall Street creen que el gobierno de Javier Milei podría atraer nuevos fondos y conseguir más dólares para pagar la deuda, pero también hay inquietud por la marcha de la economía real y el riesgo de un revés político en las elecciones del 2027.

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Jorge Macri palpó en carne propia el impacto de la mejora en la nota de deuda soberana argentina (de CCC+ a B-). La Ciudad colocó US$ 500 millones el miércoles a una tasa del 7,375% a 10 años, la más baja de su historia. Fue para refinanciar vencimientos, algo a lo que Milei se resiste con un riesgo país que descendió, pero sigue arriba de los 500 puntos. Si volviera a los mercados, debería pagar una tasa cercana al 10%.

El equipo del PRO pudo sondear el clima inversor durante las 45 reuniones que mantuvieron con fondos e inversores en Nueva York. "Tienen una buena perspectiva de Argentina, preguntaron por la caída de la recaudación, los sectores golpeados y si el año que viene puede haber una marcha atrás en las elecciones", dijo el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.

Si bien la industria y la construcción rebotaron 5% y 4,7% interanual en marzo, los primeros datos de abril fueron flojos: la recaudación cayó 3,8% real y acumuló el noveno mes consecutivo, a lo que se sumó el retroceso en la producción de autos y despachos de cemento. No obstante, los bancos globales son optimistas. "El crecimiento se está acercando a un punto de inflexión", dijo Morgan Stanley.

El presunto giro estaría impulsado por una fuerte cosecha en el segundo trimestre, un repunte gradual de la inversión y una eventual mejora del poder adquisitivo por la desinflación y el crédito. Para abril, la entidad prevé una inflación del 2,6%. "Si la economía toca fondo este año y entrás con baja inflación en 2027 el gobierno puede mejorar las encuestas", sintetizó un analista en Nueva York.

Para subir la nota, Fitch ponderó la mejora pasada de las cuentas públicas de la Argentina y el frente externo, el avance de las reformas y la expectativa de cubrir los próximos vencimientos. Así todo, advirtió sobre los fuertes pagos de deuda en 2026 y 2027 (más de US$ 28.000 millones, incluyendo bonos en moneda extranjera, repos, bopreal y FMI) y pronosticó una inflación menor al 2%, recién a fin de año.

El Gobierno pagó días atrás un vencimiento de US$ 800 millones al Fondo. Sin embargo, el directorio del organismo demora el desembolso de US$ 1.000 millones, pendiente desde diciembre. Entre este año y el próximo, Argentina debe pagarle US$ 7.000 millones netos, lo que alimenta especulaciones de alguna posible negociación. Y el próximo 9 de julio hay que pagarle US$ 4.400 millones a los bonistas.

Salvo Argentina, México, Chile, Colombia y Ecuador salieron a los mercados en 2026. Bolivia emitió US$ 1.000 millones la semana pasada al 9,75% por cinco años. Morgan Stanley cree que si las otras calificadoras de deuda secundan a Fitch podría aumentar el apetito de fondos de pensión, seguros y soberanos por los bonos argentinos. Más cauta frente a las elecciones, Moody´s haría su evaluación en junio.

En la city, se ilusionan con una segunda ronda de buenas notas. One168 espera que eso ocurra antes del primer semestre, habilitando una compresión del riesgo país hacia niveles de entre 370 y 420 puntos básicos -una tasa del orden de entre 8 y 8,5%-. Algunos analistas creen que S&P podría dar su veredicto en los próximos días, mientras que otros dudan que ocurra este año.

En las últimas horas, Luis Caputo dejó trascender a algunos inversores locales que avanza en la negociación de garantías (Banco Mundial, el BID y la CAF) por US$ 2.500 millones para obtener préstamos de bancos privados. También prevé emitir al menos US$ 4.000 en bonos en dólares locales y privatizar empresas públicas por otros US$ 2.000 millones, aunque tengan superávit y sean estratégicas, como Transener.

Su plan genera expectativas encontradas en el mercado. Mientras en algunos bancos creen que puede volver a colocar deuda afuera en el segundo semestre, en Nueva York esperan otra cosa. "Usan los préstamos del Banco Mundial para pagar cupones y listo", dijeron en un fondo de inversión. "Por ahí, Caputo consigue algo mega garantizado que logra un costo óptimamente bajo", apuntaron en otro.