Los memes dominan las redes tras la victoria de Boca sobre River

La interacción en redes sociales se intensificó durante el Superclásico, destacándose memes y reacciones sobre la lesión de Driussi y el penal convertido por Paredes.

Hoy 05:20

Como es habitual en cada Superclásico, el enfrentamiento entre Boca y River no solo se desarrolla en el campo de juego, sino también en las redes sociales. Desde antes del inicio del partido, miles de aficionados comenzaron a compartir memes, comentarios y reacciones acerca del estado del campo, el recibimiento de River y la anticipación por el clásico.

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El imponente espectáculo del Millonario, caracterizado por papelitos, bengalas, humo y banderas, captó gran parte de la atención en la previa del partido. Un pequeño incendio en una platea también generó diversión y comentarios en las redes, mostrando cómo el ambiente del estadio influye en las interacciones digitales.

Durante el primer tiempo, una de las jugadas más comentadas fue la lesión de Sebastián Driussi, quien tuvo que abandonar el partido debido a una molestia muscular. Esta situación generó preocupación entre los hinchas, quienes comenzaron a especular sobre el impacto en el rendimiento de River.

No obstante, el momento que provocó la mayor ola de memes fue el penal otorgado a Boca por mano de Lautaro Rivero tras una revisión del VAR. Leandro Paredes, al convertir el gol desde el punto penal, celebró con el icónico Topo Gigio frente a la afición de River, una escena que rápidamente se volvió viral.

En plataformas como Reddit y X, los usuarios reaccionaron con ironías sobre el arbitraje, el VAR y la celebración de Paredes, mientras otros defendieron que River aún tenía oportunidades para revertir el resultado y demostrar su fortaleza.

A medida que avanzaba el Superclásico, las redes sociales continuaron llenándose de nuevas cargadas, memes y reacciones minuto a minuto, reflejando la pasión que despierta este enfrentamiento en los seguidores de ambos equipos.