Tragedia en Santa Fe: un policía murió tras chocar con una tolva en la ruta entre Sunchales y Colonia Aldao

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana sobre la Ruta Provincial 280S. La víctima fue identificada como el inspector Jonatán Suárez, subjefe de la Comisaría 7ª de Humberto Primo, quien regresaba a su casa luego de prestar servicio.

Hoy 18:05

Un agente policial perdió la vida este lunes en la Ruta Provincial 280S, entre las localidades de Sunchales y Colonia Aldao, en la provincia de Santa Fe, tras un accidente de tránsito que involucró a una Ford EcoSport y una tolva de grandes dimensiones.

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La víctima fue identificada como el inspector Jonatán Suárez, quien se desempeñaba como subjefe de la Comisaría 7ª de Humberto Primo. El uniformado vivía en Colonia Aldao y regresaba de prestar servicio durante el fin de semana cuando ocurrió el siniestro, cerca de las 8:45 de la mañana.

Según las primeras informaciones relevadas por medios locales, el hecho se produjo a unos tres kilómetros al este de Colonia Aldao, antes de la curva de ingreso al pueblo. La Ford EcoSport blanca que conducía la víctima fatal habría impactado contra una de las ruedas de la tolva, arrastrada por un tractor que circulaba en sentido contrario. Las causas del choque permanecen bajo investigación.

El impacto generó daños materiales de consideración, especialmente en la camioneta. Personal del SIES 107 acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación, aunque los profesionales confirmaron el fallecimiento del inspector en el sitio del accidente, según consignaron los medios locales.

En la escena trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Sunchales y personal de emergencias, que también se ocuparon del ordenamiento del tránsito en la zona.

Ante el movimiento de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia desplegados en el sector, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por el área mientras continuaban las pericias correspondientes.

Los restos del subjefe Jonatán Suárez fueron velados este martes por la mañana en su ciudad de origen, Colonia Aldao.