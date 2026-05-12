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La intendente Fuentes entregó más de 100 uniformes al personal de Control y Gestión Urbana

Entregaron camisas y pantalones de vestir a inspectores.

Hoy 18:31

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, realizó la entrega de nuevos uniformes al personal de la Subdirección de Control y Gestión Urbana, con el objetivo de fortalecer las condiciones de trabajo y brindarles mayor comodidad y seguridad en el cumplimiento de sus tareas diarias.

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Se otorgaron camisas y pantalones de vestir a los inspectores, mientras que al personal de limpieza de las peatonales y del predio de los Food Trucks se le entregaron botines y camisas y pantalones de grafa con cintas reflectivas, beneficiando a más de 100 trabajadores.

La jefa comunal destacó que "la nueva indumentaria permitirá una mejor identificación del personal y contribuirá al desarrollo eficiente de las actividades de limpieza, control y ordenamiento que se desarrollan cotidianamente".

"Una dependencia municipal se hace grande con el compromiso y la labor que llevan adelante sus trabajadores, que muchas veces deben cubrir eventos excepcionales sin importar el horario o las condiciones climáticas adversas", indicó.

La Ing. Fuentes señaló que "en los momentos de dificultad económica, es fundamental hacer una gestión adecuada y ordenada de los recursos, priorizando siempre el bienestar de los empleados y la optimización de los servicios para los vecinos".

Por su parte, la titular del área de Control y Gestión Urbana, Doris Geréz, agradeció a la Ing. Fuentes "por el compromiso de su gestión de seguir invirtiendo en recursos y herramientas que mejoren las condiciones laborales de los empleados y fortalezcan los servicios brindados a los ciudadanos".

También formaron del acto los secretarios de Economía, Anabel Arce; de Gobierno, Walter Medina Salomón, y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; el subsecretario de Economía, Francisco Zamora; el secretario de Suoem, José Alzogaray, y de Simusa, Leandro Alvarez.

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