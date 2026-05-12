La intendente de la Capital supervisó la instalación de nuevos semáforos en la intersección de Sáenz Peña y Córdoba

Norma Fuentes estuvo acompañado por el secretario de Coordinación, Mario Benavente.

Hoy 19:07

La intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación, Mario Benavente, supervisó la instalación de nuevos semáforos en la intersección de Sáenz Peña y Córdoba, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación vehicular y brindar mayor protección a peatones y conductores.

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La jefa comunal estuvo acompañada por vecinos y comerciantes de la zona, además de personal directivo del Instituto Madre Mercedes Guerra, quienes destacaron la importancia de los ordenadores para garantizar un tránsito más ordenado y seguro.

También participaron de la inspección la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla y el director de Electricidad, Marcelo Aguilar; entre otros funcionarios.

Los modernos dispositivos cuentan con un sistema de dos tiempos con la más alta tecnología, que incluye cabezales con ópticas led, decrementadores, columnas y pescantes normalizados, además de controladores aptos para onda verde. Inicialmente, funcionarán de forma intermitente para facilitar el proceso de adaptación de los conductores.

Con este trabajo se sumaron 61 cruces semaforizados desde el inicio de la gestión, del total de 222 esquinas en la ciudad y reconvertidos todos a tecnología LED.

Cabe destacar a las próximas intersecciones en las que se colocarán nuevos semáforos serán las de Islas Malvinas y Avda. del Libertador, Lugones y Victor Yunes y Solís y Solano de Paz, entre otras;

Esta iniciativa forma parte del plan integral de modernización y seguridad vial impulsado por el municipio, que también contempla tareas de señalización, demarcación de sendas personales y mantenimiento en sectores de alto tránsito.