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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAY 2026 | 17º
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Se viene el 10° aniversario del RXP en Las Termas de Río Hondo

La acción se desarrollará desde el jueves 14 al domingo 17 de mayo.

Hoy 19:40

Un nuevo fin de semana a pura acción en el circuito de Termas de Río Hondo, desde el jueves 14 al domingo 17 de mayo.

La fecha será muy especial para los pilotos y el público amante del motociclismo, la décima edición del RXP estará acelerando en el trazado internacional con un número importante de inscriptos.

La organización, confirma un fin de semana de carrera con gran nivel de pilotos y exigencia tanto para los profesionales, como para quienes recién están haciendo sus primeras armas en este deporte.

El cronograma oficial, arranca el jueves donde tendrán lugar las acreditaciones y asignación de boxes, también los participantes podrán recorrer a pie el circuito para ver de cerca los detalles de la pista.

Luego vendrán tres días a plena acción, será entre viernes y domingo con un total de quince tandas de giros libres, tandas de cronos y demo. El horario del primer día de pista (viernes) se extenderá de 9 a 18:30 horas.     

Estos horarios se reiteran los días sábado y domingo del mismo modo.

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