Wanda Nara y Maxi López protagonizan la serie Triángulo Amoroso

Wanda Nara y Maxi López debutan como protagonistas en Triángulo Amoroso, una innovadora serie de ficción vertical de Telefe y SHORTA, diseñada para el consumo digital.

Hoy 19:16

En medio del creciente fenómeno de las series verticales, Wanda Nara y Maxi López han hecho su debut como protagonistas en Triángulo Amoroso, la nueva serie de ficción vertical que se emite en Telefe y en la plataforma SHORTA. El primer episodio se estrenó el lunes, marcando el inicio de una propuesta innovadora que combina realidad y ficción.

Triángulo Amoroso se presenta en un formato completamente adaptado al consumo digital: episodios cortos grabados en vertical, ideales para ser vistos en dispositivos móviles, redes sociales y la app de SHORTA, la primera plataforma de series verticales originales en Latinoamérica. El estreno tuvo lugar simultáneamente en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, así como en la televisión abierta de Telefe, buscando conectar con audiencias tradicionales y consumidores on demand.

La trama de la serie se mueve entre los límites de la realidad y la ficción, donde Wanda Nara y Maxi López se interpretan a sí mismos en una historia que comienza con un contrato para protagonizar una serie juntos. Sin embargo, un giro inesperado en las cláusulas del contrato los obliga a besarse frente a cámara, generando tensiones y enredos que se multiplican a lo largo de la narrativa.

El guión se nutre de la tensión mediática que ambos protagonistas han cultivado a lo largo de los años, explorando los conflictos detrás de una producción marcada por egos y celos. En su debut, la serie ya ha contado con la participación de figuras destacadas del entretenimiento argentino, como Georgina Barbarossa y Yanina Latorre.

La dinámica de la trama se sostiene a través de diálogos agudos y situaciones absurdas. En el primer episodio, los gerentes de la serie informan a Wanda y Maxi que, según una cláusula, la miniserie podría culminar con el inicio del Mundial, lo que les obligaría a viajar juntos como pareja. La ironía se hace presente cuando se pregunta si esto será real o solo actuación.

A medida que avanza la serie, la tensión aumenta, especialmente cuando Wanda descubre que Maxi podría beneficiarse económicamente al hacerse pasar por soltero. Esto desata una serie de negociaciones entre abogados y productores antes de que el contrato sea firmado, reflejando la realidad del espectáculo y la exposición mediática constante.

La serie, que consta de 23 capítulos, promete mantener a la audiencia enganchada con sus giros inesperados y su capacidad para jugar con la delgada línea entre la vida personal y el entretenimiento, asegurando que el interés en Triángulo Amoroso no decaiga.