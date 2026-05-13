Juzgado por espionaje: Irán ejecutó a otro hombre acusado de colaborar con Israel

Irán aceleró las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, en especial de reos condenados por sus supuestos lazos con Israel o manifestantes de las protestas de enero.

Hoy 09:38

"Ehsan Afrasht, un espía entrenado por el Mosad en Nepal y que vendió información sensible a Israel, fue ejecutado", indicó Mizan, la dependencia de prensa del poder judicial iraní.

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"Detenido y juzgado por espionaje y colaboración con el régimen sionista, fue ahorcado esta mañana tras (...) la confirmación del veredicto por parte de la Corte Suprema", añadió la nota.

Según el relato del medio oficial, Afrasht recibió entrenamiento del Mosad, espió para el servicio israelí haciéndose pasar por taxista y más tarde trabajó para una compañía afiliada con el Ejército iraní para compartir información con Tel Aviv.

Dos ejecuciones en una semana

Esta es la última ejecución desde el inicio de la guerra desencadenada en Medio Oriente por el ataque conjunto del 28 de febrero que Estados Unidos e Israel lanzaron contra la república islámica. Desde entonces, las detenciones y ejecuciones se han multiplicado en el país.

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Irán ha acelerado las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, en especial de reos condenados por sus supuestos lazos con Israel o manifestantes que participaron en las protestas de enero.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el estallido del conflicto bélico.

Hace dos días, Teherán había anunciado la ejecución de un estudiante de ingeniería aeroespacial sospechoso de espiar para los servicios secretos israelíes y estadounidenses.

Uno de los países con más pena de muerte

Según organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena capital en el mundo después de China.

En 2025, Irán ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, la cifra más elevada desde 1989, según el informe anual de las ONG Iran Human Rights (IHRNGO) y Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).