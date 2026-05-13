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Policiales

Cae “Pequeño” Villalba: lo atraparon mientras intentaba ocultarse en los peregrinos de Mailín

Se trata de un conocido delincuente, que era buscado por diversos hechos delictivos.

Hoy 23:23
detenido

En un procedimiento certero realizado este mediodía, efectivos de la División Prevención de la Departamental 13 lograron la captura de Damián Ezequiel Villalba, alias el "Pequeño", un joven de 25 años con un frondoso prontuario y pedido de captura judicial activo.

La detención se produjo cerca de las 11:30 horas sobre la Ruta 92. Los agentes motorizados que regresaban de cumplir funciones en el operativo de acompañamiento a los peregrinos que se dirigen al Santuario del Señor de los Milagros de Mailín, cuando divisaron a un sujeto en actitud sospechosa al costado del camino.

Al identificarlo, la policía constató que se trataba de Villalba, domiciliado en el Barrio Tradición, un viejo conocido en el ámbito delictivo local. Tras consultar con la base de datos de la Comisaría Comunitaria N° 41, se confirmó que sobre el sujeto pesaba un impedimento judicial para circular, lo que motivó su inmediata aprehensión.

Según informaron fuentes policiales, se debió aplicar la fuerza mínima indispensable para reducir al individuo y garantizar la seguridad del personal actuante. Posteriormente, el detenido fue trasladado al nosocomio local, donde el Dr. Daniel Giménez certificó que gozaba de buena salud y no presentaba lesiones.

Finalmente, el "Pequeño" fue derivado a la base de la Comisaría 41, donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias legales correspondientes.

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