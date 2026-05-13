Realizaron una nueva feria agroecológica y saludable en el Ministerio de Salud

La propuesta busca fomentar hábitos alimenticios saludables y brindar un espacio de apoyo para emprendedores locales. Desde la organización confirmaron que la actividad se hará todos los segundos miércoles de cada mes.

Hoy 23:20

En la explanada del Ministerio de Salud de Santiago del Estero se llevó a cabo una nueva edición de la feria agroecológica y saludable, una iniciativa que promueve el consumo de alimentos nutritivos y el acompañamiento a productores y emprendedores locales.

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La actividad reunió distintos puestos con frutas, verduras, panificados sin TACC, frutos secos, aceites, fermentados y otros productos orientados a una alimentación saludable. Además, desde la organización destacaron la gran convocatoria que viene teniendo la propuesta desde su puesta en marcha el año pasado.

En diálogo con Noticiero 7, Mariana Abrate explicó: “El año pasado hemos empezado a hacer ferias agroecológicas y saludables para incentivar el consumo de alimentos buenos para nuestra nutrición y salud”.

La referente señaló que, debido al éxito de las jornadas anteriores, junto a la ministra de Salud decidieron establecer la actividad de manera fija una vez al mes. “Se ha propuesto que la feria agroecológica y saludable se haga todos los meses y quede fija los segundos miércoles de cada mes”, indicó.

Abrate también remarcó que los emprendimientos participantes van rotando para brindar oportunidades a distintos productores locales. “Los puestos van variando, generalmente dos emprendimientos que siempre vamos rotando para poder incentivar a que los mismos emprendedores puedan contribuir con su economía”, sostuvo.

Sobre los productos ofrecidos en esta edición, detalló: “Tenemos fermentados, como por ejemplo los probióticos, vinagres de manzana, escabeches, aceites extravirgen, frutos secos y panificados sin TACC. Una de las cosas que tuvimos en cuenta es incorporar alimentos libres de gluten para abrirlo a toda la comunidad”.

Asimismo, destacó que las frutas y verduras agroecológicas continúan siendo uno de los principales atractivos de la feria.

Finalmente, explicó que la iniciativa surgió a partir de relevamientos realizados en el área de obstetricia, donde se detectaron altos índices de sobrepeso y obesidad en embarazadas y personas jóvenes. “Nuestra idea siempre es tratar de fomentar una buena alimentación y hábitos saludables, sobre todo teniendo en cuenta el contexto económico en el que vivimos actualmente”, concluyó.