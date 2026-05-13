Escalofriante lesión en Honduras: Romário da Silva sufrió una gravísima fractura y sus compañeros terminaron llorando

El delantero brasileño de Motagua quedó con el tobillo visiblemente fuera de lugar tras una pelota dividida y no volvería a jugar en todo el año.

Hoy 23:22

El fútbol hondureño quedó completamente conmocionado por la impactante lesión que sufrió Romário da Silva durante el partido entre Motagua y Olancho FC, correspondiente a las triangulares finales del Torneo Clausura de Honduras.

La dramática acción ocurrió en el segundo tiempo, cuando el delantero brasileño fue a disputar una pelota dividida con Marlon Ramírez. En medio de la jugada, el pie izquierdo de Romário quedó trabado en el césped y el choque terminó provocándole una gravísima lesión en el tobillo.

Las imágenes fueron estremecedoras: el tobillo del atacante quedó visiblemente fuera de lugar, generando desesperación inmediata dentro del campo de juego. Tanto compañeros como rivales pidieron rápidamente la asistencia médica al advertir la gravedad de la situación.

La escena impactó profundamente a todos los presentes en el estadio Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Algunos futbolistas de Motagua se tomaron la cabeza, mientras que otros rompieron en llanto al observar el estado de su compañero, quien debió abandonar la cancha en camilla y fue trasladado de urgencia a un centro médico.

Según los primeros reportes de medios hondureños, el delantero habría sufrido una luxofractura de peroné, una lesión extremadamente delicada que demandará un largo proceso de recuperación y que lo dejaría fuera de las canchas por varios meses.

Aunque el club todavía espera los estudios definitivos para confirmar el diagnóstico completo, en Honduras ya dan prácticamente por descartado que Romário pueda volver a jugar durante lo que resta del año.

Más allá de la victoria de Motagua, el resultado pasó totalmente a segundo plano tras la dramática escena. Con el correr de las horas, los videos comenzaron a viralizarse en redes sociales y generaron conmoción en distintos países, donde muchos calificaron la acción como una de las lesiones más impactantes de los últimos años en el fútbol centroamericano.