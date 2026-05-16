Israel mató en Gaza al líder del ala militar de Hamas, artífice de ataques del 7 de octubre

Se trata de Izz al-Din al-Haddad, quien fue abatido en un momento en que el alto el fuego entre ambas partes continúa siendo frágil.

Hoy 09:35

Israel informó este sábado que mató al líder del ala militar de Hamas, uno de los artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023 que desencadenaron la guerra en Gaza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Izz al-Din al-Haddad murió en un ataque en Ciudad de Gaza el viernes, explicó el ejército. Era uno de los últimos comandantes de alto rango del brazo militar de Hamas que habían dirigido la planificación y ejecución de los ataques del 7 de octubre, encabezados por el grupo insurgente, contra Israel.

Haddad asumió el cargo tras la muerte de su predecesor, Mohammed Sinwar, de acuerdo con funcionarios israelíes. La familia de Haddad confirmó su muerte a The Associated Press el sábado.

La muerte se produjo en un momento en que el alto el fuego entre Israel y Hamás sigue siendo frágil, mientras cuestiones clave como el desarme de Hamas frenan el avance del acuerdo.

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tras la eliminación de Mohammed Sinwar, Haddad asumió su cargo y trabajó para reconstruir las capacidades de Hamás, además de planificar numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI.

También señaló el ejército israelí que Haddad "estuvo involucrado en la retención de numerosos rehenes israelíes en cautiverio de Hamás. También gestionó el sistema de cautiverio de secuestrados de Hamas usando rehenes como escudos humanos".

El funeral de Haddad se realizó este sábado en la Ciudad de Gaza. Su cuerpo, envuelto en banderas de Hamás y palestinas, fue trasladado por muchos de sus seguidores.

Haddad se había unido a Hamas cuando se fundó en la década de 1980, y fue miembro de la sección Majd de las Brigadas Qassam, que tenía la tarea de ir tras colaboradores de Israel. También fue miembro del Consejo Militar de Hamas, el máximo órgano de mando que desempeñó un papel clave en los ataques que desencadenaron la guerra.

El jefe del Estado Mayor de Israel calificó su muerte como una operación significativa, y dijo que el país continuaría persiguiendo a sus enemigos para exigirles cuentas.

Desde que se alcanzó el frágil alto el fuego, tanto Israel como Hamás han intercambiado acusaciones de violaciones del pacto. Israel ha atacado a miembros de Hamás dentro del enclave costero, el último de ellos el hijo del principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya.