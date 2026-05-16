La Argentina cancelará parte del swap chino antes de agosto y evalúa su continuidad

El Ejecutivo prevé desactivar el tramo utilizado del acuerdo con China a mitad de año. Aun así, no descartan negociar una nueva prórroga.

Hoy 17:26

El Gobierno cancelará a mitad de año el tramo activado del swap con China y posterga la definición sobre la renovación del acuerdo marco, que vence en agosto.

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Fuentes oficiales confirmaron que el esquema de pagos del monto efectivamente utilizado finalizará hacia mediados de 2026, aunque evitaron precisar si la Argentina buscará prorrogar la línea general con el Banco Popular de China. La decisión se da en medio de una discusión más amplia por la relación con Beijing y por el respaldo financiero de Estados Unidos.

La operación la ejecuta el Banco Central, pero en el Ejecutivo la siguen como parte de la estrategia de normalización del balance de la autoridad monetaria y de recomposición de reservas.

La diferencia técnica es central: una cosa es el tramo activado, que corresponde a los yuanes efectivamente usados, y otra es el acuerdo marco, que funciona como una línea contingente de liquidez entre ambos bancos centrales. Es decir: cancelar el tramo usado no implica cerrar automáticamente todo el swap.

En la Casa Rosada sostienen que no ven ninguna objeción para renovar la línea después del vencimiento de agosto. En Economía, en cambio, no confirman ni descartan una prórroga. En el Banco Central mantienen la misma postura: no emiten comentarios sobre la negociación futura, aunque sí ratifican que el esquema de pagos del tramo activado termina a mitad de año.

Si el acuerdo marco no se renovara, no implicaría necesariamente un pago adicional por los cerca de US$19.000 millones, sino la pérdida de una disponibilidad contingente en yuanes y una modificación en la composición de las reservas brutas.