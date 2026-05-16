Golpe a Cristiano Ronaldo: perdió una final con un equipo de Japón

Gamba Osaka dio la sorpresa y le ganó 1-0 al Al Nassr en la Champions League Two de Asía. Así, no le permitió ganar su primer trofeo a CR7 en el equipo árabe.

Hoy 17:00

Parecía la noche perfecta para Cristiano Ronaldo. Una final continental, la posibilidad concreta de conquistar su primer título oficial con Al Nassr FC y hasta la chance de consagrarse campeón de la liga local el mismo día. Pero todo terminó en frustración. El conjunto saudí perdió 1-0 frente a Gamba Osaka en la final de la Champions League Two, una competencia equivalente a la Sudamericana asiática, y el portugués volvió a quedarse con las manos vacías.

La derrota golpeó fuerte porque Al Nassr llegaba como amplio favorito. Con figuras internacionales como Sadio Mané, João Félix e Iñigo Martínez, el equipo árabe parecía tener mucha más jerarquía y experiencia que el conjunto japonés. Sin embargo, nunca logró imponer esa diferencia dentro del campo y terminó pagando muy caro su floja actuación en la final.

La noche de Cristiano Ronaldo estuvo muy lejos de lo esperado. El delantero portugués casi no participó del juego ofensivo y terminó un partido decisivo con un dato impactante: cero tiros al arco. Una estadística inesperada para uno de los máximos goleadores de la historia y un futbolista acostumbrado a aparecer en las grandes citas. Esta vez no hubo salvación ni heroica para CR7.

La caída volvió a dejar en evidencia una realidad incómoda en Arabia Saudita: el portugués todavía no logró conquistar un título oficial desde su llegada a Al Nassr hace ya tres años. Sí ganó el Campeonato de Clubes Árabes 2023, aunque ese certamen no tiene reconocimiento oficial. Por eso esta Champions Two aparecía como la gran oportunidad para terminar con la sequía y volver a levantar un trofeo importante a nivel clubes.

Y la jornada todavía tenía reservado otro golpe más para el portugués. Mientras Al Nassr disputaba la final continental, también seguía de cerca la definición de la Saudi Pro League. El equipo necesitaba que Al Hilal SFC no derrotara al Neom SC para poder coronarse campeón anticipadamente. Pero no hubo ayuda: Al Hilal ganó 2-0 y estiró la definición hasta la última fecha.

Ahora, Al Nassr FC estará obligado a vencer a Damac FC para quedarse con el campeonato y evitar otro cierre traumático en la temporada.

Y claro, la comparación con Lionel Messi volvió a instalarse rápidamente. Ambos dejaron Europa como leyendas para revolucionar nuevas ligas, pero los resultados fueron muy distintos. Mientras Cristiano sigue buscando su primer gran título oficial en Arabia Saudita, Messi llegó al Inter Miami CF y ya conquistó la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y la MLS Cup. Una diferencia que aumenta todavía más la presión alrededor del ciclo del portugués, que ya disputó 14 torneos sin poder ganar ninguno oficialmente.

La imagen final de la noche resumió perfectamente la frustración de CR7. Serio, fastidioso y consumido por la bronca tras el pitazo final, el portugués ni siquiera se quedó para recibir la medalla de subcampeón y se marchó directamente al vestuario. Otra final perdida. Otra oportunidad desperdiciada. Arabia Saudita todavía no le dio la foto que fue a buscar.