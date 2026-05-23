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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 MAY 2026 | 19º
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En vivo: Mitre afronta una visita de riesgo ante Colón con el objetivo de extender su buen momento

El Aurinegro enfrenta al Sabalero buscando seguir sumando en la Primera Nacional.

Hoy 17:50

Mitre afrontará este domingo una exigente visita a Colón de Santa Fe, desde las 18, en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El Aurinegro llega motivado después de golear 4-0 a San Miguel como local y buscará extender el buen momento futbolístico que atraviesa bajo la conducción de Mazón.

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