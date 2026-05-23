Lo descubrieron por las cámaras cuando robaba en una casa del barrio Tradición y terminó detenido

El sospechoso, conocido como “Dopeto”, fue reducido dentro de la vivienda tras un rápido operativo policial.

Hoy 21:08

Un joven de 19 años fue detenido acusado de ingresar a robar en una vivienda del barrio Tradición de la ciudad Capital, luego de que el propietario advirtiera la situación a través de las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio.

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Según fuentes policiales, el damnificado, un hombre de 35 años, se encontraba trabajando cuando observó desde su teléfono celular que un sujeto había ingresado a su casa ubicada sobre calle Telesita al 2200. Al revisar las imágenes en vivo, detectó a un joven desplazándose por el patio trasero del inmueble y solicitó de inmediato presencia policial.

Al arribar al lugar, los efectivos ingresaron a la vivienda con autorización del propietario y lograron reducir y aprehender a Corbalán, alias “Dopeto”, domiciliado en el barrio Mariano Moreno 8ª Ampliación. Durante la inspección de la propiedad, el dueño constató el faltante de una amoladora de color naranja y negro.

Además, se secuestró una bicicleta rodado 29, en la que el sospechoso se movilizaba al momento del hecho. Las fuentes señalaron también que el damnificado alcanzó a realizar capturas de pantalla del momento en que el acusado se encontraba dentro de la vivienda, debido a que las cámaras transmitían en vivo aunque no almacenaban grabaciones.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 3 junto a efectivos de prevención, mientras que el acusado quedó alojado en sede policial por disposición de la Justicia acusado del supuesto delito de hurto.