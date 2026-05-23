Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 MAY 2026 | 13º
X
Policiales

Lo descubrieron por las cámaras cuando robaba en una casa del barrio Tradición y terminó detenido

El sospechoso, conocido como “Dopeto”, fue reducido dentro de la vivienda tras un rápido operativo policial.

Hoy 21:08

Un joven de 19 años fue detenido acusado de ingresar a robar en una vivienda del barrio Tradición de la ciudad Capital, luego de que el propietario advirtiera la situación a través de las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según fuentes policiales, el damnificado, un hombre de 35 años, se encontraba trabajando cuando observó desde su teléfono celular que un sujeto había ingresado a su casa ubicada sobre calle Telesita al 2200. Al revisar las imágenes en vivo, detectó a un joven desplazándose por el patio trasero del inmueble y solicitó de inmediato presencia policial.

Al arribar al lugar, los efectivos ingresaron a la vivienda con autorización del propietario y lograron reducir y aprehender a Corbalán, alias “Dopeto”, domiciliado en el barrio Mariano Moreno 8ª Ampliación. Durante la inspección de la propiedad, el dueño constató el faltante de una amoladora de color naranja y negro.

Además, se secuestró una bicicleta rodado 29, en la que el sospechoso se movilizaba al momento del hecho. Las fuentes señalaron también que el damnificado alcanzó a realizar capturas de pantalla del momento en que el acusado se encontraba dentro de la vivienda, debido a que las cámaras transmitían en vivo aunque no almacenaban grabaciones.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 3 junto a efectivos de prevención, mientras que el acusado quedó alojado en sede policial por disposición de la Justicia acusado del supuesto delito de hurto.

TEMAS Barrio Tradición

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante choque en el barrio Alberdi: un auto terminó montado sobre otro vehículo estacionado
  2. 2. Importante operativo antidrogas en Capital: secuestraron cocaína fraccionada para la venta
  3. 3. Vecino del barrio Siglo XXI murió tras chocar un gato que se cruzó cuando circulaba en moto
  4. 4. Un joven de 24 años murió en el choque entre una moto y una camioneta
  5. 5. Una familia quedó con pérdidas totales tras un incendio en barrio Mosconi
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT