El fuerte mensaje del hijo de Costas tras su salida de Racing: “Nos quedaba mucho para dar”

Gonzalo, quien integraba el cuerpo técnico de su padre, publicó una sentida despedida en redes sociales luego de que la dirigencia decidiera poner fin al ciclo en la Academia.

Hoy 08:41

La salida de Gustavo Costas como entrenador de Racing generó fuerte repercusión en el mundo académico. Tras conocerse la decisión de la dirigencia, su hijo Gonzalo Costas, quien también formaba parte del cuerpo técnico, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

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En su despedida, Gonzalo hizo un balance de lo conseguido durante la última etapa de su padre al frente del club. Entre los logros, destacó los dos títulos internacionales, la Copa Sudamericana y la Recopa, además de la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores por tercera vez en la historia de la institución.

Luego, escribió una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas de Racing: “¡Lo dimos todo y más! Nos quedaba mucho para dar. Fuimos muy felices. Gracias, Racing, te amo”, acompañada por corazones celestes y blancos.

El mensaje llegó pocas horas después de que la dirigencia tomara la decisión de interrumpir el ciclo de Costas. Según trascendió, la determinación fue tomada por el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana y una seguidilla de malos resultados.

El empate ante Caracas, que dejó a la Academia fuera del certamen continental, terminó de acelerar una salida que hasta horas antes no parecía definida. De hecho, el equipo todavía tenía compromisos por delante antes del parate, pero la conducción del club decidió cerrar el ciclo de manera inmediata.

En su último paso por Racing, Gustavo Costas dirigió 134 partidos, con 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 58% de los puntos. Además, dejó en la vitrina dos consagraciones internacionales que marcaron una etapa importante para el club.

Pese al reconocimiento por esos títulos, el presente futbolístico terminó pesando más. La eliminación internacional y la falta de respuestas en los últimos partidos llevaron a la dirigencia a tomar una decisión fuerte, que puso fin a un ciclo cargado de identificación, pasión y momentos históricos.

Ahora, Racing deberá definir quién se hará cargo del plantel para los próximos compromisos y comenzar a planificar una nueva etapa deportiva.