“Tengo diarrea, necesito ir al baño”, el insólito momento que vivió un tenista en Roland Garros

El francés Arthur Gea interrumpió su debut ante Karen Khachanov por una descompostura y debió pedirle permiso al árbitro para abandonar la cancha.

Hoy 13:11

Roland Garros tuvo una de las situaciones más insólitas del inicio del torneo. El tenista francés Arthur Gea debió interrumpir su partido de primera ronda ante el ruso Karen Khachanov por una fuerte descompostura.

El episodio ocurrió durante el primer game del encuentro, cuando Gea comenzó a sentirse mal y se acercó al árbitro para pedir autorización para abandonar la cancha e ir al baño.

“Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo más”, expresó el jugador francés, visiblemente incómodo por la situación.

El tenista insistió ante el juez al advertir que no podía continuar jugando en esas condiciones. “Siento que se va a salir realmente. No es una broma”, le dijo en medio del partido.

La escena sorprendió a todos los presentes y provocó que el encuentro quedara interrumpido durante varios minutos, mientras se evaluaba la situación del jugador.

Finalmente, Gea pudo continuar, aunque no logró revertir el desarrollo del partido. El francés cayó ante Khachanov por 6-3, 7-6 y 6-0, y quedó eliminado en la primera ronda del Abierto de Francia.

Con este triunfo, el ruso avanzó a la segunda ronda de Roland Garros, donde enfrentará al santiagueño Marco Trungelliti, quien viene de vencer en sets corridos al francés Kyrian Jacquet.