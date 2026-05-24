La intendente Fuentes asistió a la apertura del VI Torneo “Pipo de León “ en el Club Old Lions

En su mensaje a los jóvenes jugadores, pidió que disfruten y que se puedan llevar lo mejor de Santiago del Estero que es la hospitalidad y la camaradería.

Hoy 13:25

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó junto al secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Mario Benavente, de la ceremonia de apertura de la VI edición del Torneo de Rugby “Pipo de León” en el Club Old Lions, con la presencia de equipos de provincias vecinas.

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En el predio, fue recibida por el presidente de la entidad, Federico Mishima y miembros de la comisión directiva, en una ceremonia que fue encabezada por el vicegobernador de la Provincia, Carlos Silva Neder, y autoridades del gobierno. Además por el municipio estuvieron los subsecretarios de Economía, Francisco Zamora y de Coordinación, Daniel Kobylanski.

Durante la apertura la jefa comunal destacó la participación de más de 600 jóvenes y señaló que este tipo de eventos deportivos promocionan el deporte y muestran el esfuerzo de un club de organizar y recibir a tantas delegaciones y equipos en un lugar tan emblemático como el Parque Aguirre.

En su mensaje a los jóvenes jugadores, pidió que disfruten y que se puedan llevar lo mejor de Santiago del Estero que es la hospitalidad y la camaradería.