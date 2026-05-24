Recuperación de motocicletas robadas en Jujuy durante la semana

La Policía de la Provincia de Jujuy ha llevado a cabo una serie de procedimientos exitosos para recuperar motocicletas robadas durante la última semana.

Hoy 14:16

Este domingo, tres motocicletas fueron recuperadas gracias a las tareas de investigación realizadas por los detectives de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4, ubicada en Libertador General San Martín. En el marco de estas operaciones, se identificó y detuvo a un individuo acusado de llevar a cabo múltiples robos de motovehículos.

Los investigadores, tras realizar diversas averiguaciones, establecieron que el sospechoso había estado implicado en al menos dos robos de motocicletas en los días previos, utilizando una misma modalidad delictiva. Este patrón de comportamiento facilitó el trabajo de las fuerzas del orden para su identificación.

Con base en la información recabada, se inició un recorrido exhaustivo por distintos sectores, lo que permitió localizar al sospechoso en el centro de San Pedro de Jujuy. A pesar de que intentó evadir a la policía, fue finalmente aprehendido por los detectives.

Durante el palpado de seguridad realizado por los efectivos, se encontró entre sus pertenencias un elemento punzante tipo “yuga”, lo que sugiere su posible implicación en actividades delictivas adicionales. Este hallazgo motivó consultas con la fiscalía correspondiente.

Como resultado de la colaboración con la justicia, se decidió la demora del sospechoso y se ordenó la profundización de la investigación para recuperar más bienes denunciados como robados. Este procedimiento ejemplifica el compromiso de la policía en la lucha contra el delito en la región.

El personal encargado de la causa continuó con las tareas de rigor, logrando recuperar un total de tres motovehículos en localidades como Caimancito, Perico y Libertador General San Martín, lo que resalta la efectividad de los operativos realizados.