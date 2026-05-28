“Queremos construir un Santiago más humano”: Patria Grande espera la llegada de Juan Grabois a Santiago del Estero

Brenda Mazarelli, referente provincial del espacio, habló en Radio Panorama sobre la visita que realizará el dirigente este sábado al barrio 8 de Abril. Habrá un festival solidario, presentación de libro y actividades culturales con participación de jóvenes y organizaciones sociales.

Hoy 20:33

La referente provincial de Patria Grande, Brenda Mazzarelli, confirmó en diálogo con Radio Panorama la llegada de Juan Grabois a Santiago del Estero para participar este sábado del festival “Por un Santiago más humano”, que se realizará en el barrio 8 de Abril.

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La actividad, que había quedado pendiente tras la suspensión de una visita prevista en enero por inconvenientes climáticos en Catamarca, se desarrollará entre las 17 y las 22 y combinará un encuentro político, cultural y solidario.

“Juan había prometido volver a la provincia y ahora estamos a miras de encontrarnos con él”, expresó Mazzarelli durante la entrevista.

La dirigente explicó que la visita se enmarca en la presentación del nuevo libro de Grabois, titulado “La Felicidad del Pueblo”, y señaló que el objetivo del encuentro será generar espacios de reflexión colectiva frente al contexto social y económico actual.

“Juan viene a volver a problematizarnos desde la reflexión colectiva y política. Su mensaje contradice este contexto individualista y desolador que estamos pasando”, sostuvo.

Según detalló, el evento tendrá además un fuerte componente solidario, ya que se recibirán donaciones destinadas a merenderos y brigadas territoriales que trabajan en distintos barrios de la provincia.

“Vamos a estar recibiendo donaciones para nuestras brigadas y merenderos, que son los espacios donde depositamos nuestro trabajo territorial”, indicó.

Mazzarelli destacó también la participación de jóvenes, organizaciones sociales y espacios culturales que se sumarán al festival. “La idea no es solamente hacer una charla o una presentación de libro, sino que también haya expresiones culturales locales que permitan mostrar desde otro lugar lo que hoy estamos viviendo”, explicó.

Durante la entrevista, la referente de Patria Grande señaló que el espacio político busca consolidar una construcción con fuerte protagonismo juvenil y femenino.

“En su mayoría somos mujeres jóvenes y profesionales que venimos apostando a la construcción de un Santiago más humano”, afirmó.

Además, explicó que el espacio desarrolla actividades territoriales mediante brigadas de salud, educación, cultura y asistencia a personas en situación de calle, junto con equipos técnicos que trabajan en relevamientos y diagnósticos sociales.

“Vemos un malestar generalizado y una fuerte crisis de salud mental en los jóvenes. Hay una falta de proyección de vida y mucha precarización. Nosotros proponemos transformar ese desgano en encuentro con el otro”, expresó la dirigente, quien además es licenciada en Trabajo Social y becaria del CONICET.

En otro tramo de la entrevista, Mazzarelli sostuvo que la política debe volver a generar esperanza en las nuevas generaciones y planteó la necesidad de impulsar políticas públicas vinculadas a salud mental, prevención de violencia y asistencia social.

“El sistema hoy te vende que no hay futuro. Nosotros creemos que la política tiene que volver a pensar en la felicidad del pueblo y en la alegría colectiva”, remarcó.

Finalmente, confirmó que durante la actividad del sábado también habrá ejemplares del libro de Grabois disponibles para el público y reiteró que el encuentro busca “abrir espacios de escucha y participación para la juventud santiagueña”.