Con presencia santiagueña, la Selección Sub 16 tiene todo listo para disputar un torneo internacional en Japón

Lhian Noblega, extremo que milita en las Divisiones Inferiores de Lanús, integra la lista argentina para la International Dream Cup 2026.

Hoy 11:52

El fútbol santiagueño tendrá representación en una nueva cita internacional juvenil. Lhian Tomás Noblega Sánchez, extremo santiagueño que actualmente forma parte de las Divisiones Inferiores del Club Atlético Lanús, fue convocado a la Selección Argentina Sub 16 para disputar la International Dream Cup 2026 en Japón.

El seleccionado juvenil, conducido por Facundo Quiroga, ya tiene confirmada la lista de citados para el certamen que se jugará en la ciudad japonesa de Fukushima, en el complejo J-Village.

Argentina debutará ante Francia el próximo 3 de junio, luego enfrentará a Costa de Marfil el 5 de junio y cerrará su participación frente a Japón el 7 de junio.

Antes del viaje a territorio nipón, el plantel nacional completará su preparación con entrenamientos de miércoles a sábado en el Predio de Ezeiza. Ese último día está previsto el traslado hacia Japón.

La convocatoria de Lhian Noblega representa un importante reconocimiento para el joven futbolista santiagueño, que viene desarrollando su formación en una de las canteras más destacadas del fútbol argentino.

Con su presencia en la lista, Santiago del Estero volverá a tener protagonismo en una competencia internacional de selecciones juveniles, en una experiencia clave para el crecimiento deportivo del extremo de Lanús.

Fixture de Argentina en la International Dream Cup

3 de junio: Argentina vs. Francia

5 de junio: Argentina vs. Costa de Marfil

7 de junio: Argentina vs. Japón

Sede: J-Village, Fukushima, Japón

Entrenador: Facundo Quiroga