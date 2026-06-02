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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUN 2026 | 20º
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En vivo: Gimnasia y Ferro definen al rival de Quimsa en una semifinal que promete emociones

La serie está igualada 2-2 y se resolverá este martes en Comodoro Rivadavia. El ganador enfrentará a la Fusión en la gran final de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 22:10
Gimnasia Ferro

La espera de Quimsa está a punto de terminar. Este martes, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Ferro Carril Oeste disputarán el quinto y decisivo partido de la semifinal de la Liga Nacional de Básquet, una serie que llega empatada 2-2 y que definirá al segundo finalista del torneo.

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TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet

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