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En vivo: Barracas Central y Huracán buscan los octavos de la Copa Argentina

El Guapo y el Globo se miden esta noche en Sarandí por los 16avos de final. Ambos intentarán cerrar el semestre con una alegría tras campañas irregulares.

Hoy 22:06
Huracán Barracas

Barracas Central y Huracán se enfrentarán este martes desde las 21.10 en el estadio Julio Humberto Grondona, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en un duelo que tendrá en juego mucho más que una clasificación.

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