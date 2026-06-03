Sydney Sweeney protagonizará “Hollow”, una nueva versión gótica y erótica de “Sleepy Hollow”

La actriz también será productora del proyecto, que combinará misterio sobrenatural, estética gótica y elementos de thriller erótico.

Hoy 07:20

La actriz Sydney Sweeney encabezará el elenco y formará parte de la producción de “Hollow”, una nueva adaptación que reimagina la clásica historia de “La leyenda de Sleepy Hollow”. El proyecto se basa en la novela debut de Lindsey Anderson Beer y propone una reinterpretación con fuerte impronta gótica, sobrenatural y erótica.

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Beer estará a cargo de escribir, dirigir y adaptar el guion del largometraje, consolidando su rol creativo integral en la producción. Por su parte, Sweeney producirá la película junto a LuckyChap y la compañía Lab Brew, a través de su propia productora Honey Trap, lo que marcará el debut oficial de esta última.

La historia se centrará en Katrina Van Tassel, personaje que será interpretado por Sweeney. En esta versión, la protagonista se aleja del rol tradicional para convertirse en una figura central dentro de un misterio peligroso, en el que además quedará involucrada en un triángulo amoroso de carácter sobrenatural.

En paralelo, la novela en la que se basa el film será publicada por Putnam, sello de Penguin Random House, que decidió acelerar su lanzamiento para otoño de 2027, en sintonía con el desarrollo de la película.

El proyecto generó un alto interés en la industria cinematográfica incluso antes de la circulación formal del manuscrito, lo que derivó en un desarrollo simultáneo entre el libro y su adaptación audiovisual. Esta estrategia refleja la confianza del sector en la propiedad intelectual y su potencial dentro del mercado.

De este modo, “Hollow” se perfila como una de las apuestas más ambiciosas en materia de reinterpretaciones de clásicos, combinando una narrativa contemporánea con elementos tradicionales del relato original.