Todos los récords que puede romper Messi en el Mundial 2026

Además de defender el título, el capitán del seleccionado argentino tendrá la oportunidad de seguir agrandando su leyenda con nuevas marcas históricas.

Hoy 12:52

El Mundial 2026 será una cita especial para Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán argentino disputará la que posiblemente sea la última Copa del Mundo de su carrera y llegará con la misión de liderar nuevamente a la Selección argentina en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

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Pero más allá del desafío colectivo, el rosarino también tendrá la posibilidad de seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol mundial, ya que llegará al certamen con varios récords al alcance de la mano.

Seis Mundiales: una marca inédita

Con su presencia en Estados Unidos, México y Canadá, Messi alcanzará las seis participaciones mundialistas y se convertirá en uno de los futbolistas con más Copas del Mundo disputadas.

Compartirá ese registro con el portugués Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa, quienes también llegarán a seis presencias en la máxima competencia del fútbol.

Hasta ahora, el récord era compartido por jugadores con cinco Mundiales como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal.

Va por el récord de goles

Otro de los grandes objetivos que tiene por delante es convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Actualmente, el líder es el alemán Miroslav Klose con 16 tantos, seguido por Ronaldo Nazário con 15 y Gerd Müller con 14.

Messi acumula 13 goles y comparte el cuarto puesto histórico con el francés Just Fontaine. Por lo tanto, necesita cuatro tantos para superar a Klose y quedar en lo más alto de la tabla.

También puede convertirse en el máximo asistidor

La capacidad de Messi para generar juego también lo acerca a otro récord histórico.

El argentino suma ocho asistencias mundialistas y se encuentra a solo dos del brasileño Pelé, quien lidera ese apartado con diez pases de gol.

Teniendo en cuenta la cantidad de partidos que podría disputar Argentina en el torneo, el registro aparece como uno de los más accesibles para el capitán albiceleste.

A un paso de las finales históricas

Messi ya disputó dos finales mundialistas: Brasil 2014 y Qatar 2022.

Si Argentina logra llegar nuevamente al partido decisivo, el rosarino alcanzará las tres finales y se unirá a un grupo selecto integrado por figuras históricas como Pelé, Cafú, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski.

Además, superaría a varios campeones del mundo que disputaron solamente dos definiciones.

Un récord que seguirá ampliando

Existe una marca que ya le pertenece y que continuará ampliando en esta Copa del Mundo.

Messi es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales con 26 encuentros, superando a Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23).

El nuevo formato del torneo permitirá jugar hasta ocho partidos, por lo que el capitán argentino podría estirar considerablemente esa diferencia.

Lo mismo ocurre con el récord de minutos jugados en Copas del Mundo, donde también lidera con 2.300 minutos acumulados.

Una nueva oportunidad para hacer historia

Después de conquistar el Mundial de Qatar y completar una carrera repleta de títulos, Messi afrontará en Norteamérica una nueva oportunidad para seguir ampliando una trayectoria que ya lo ubica entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La Copa del Mundo 2026 podría convertirse en el escenario ideal para romper nuevos récords y ponerle otro capítulo inolvidable a una carrera que sigue desafiando todos los límites.