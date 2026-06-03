A 11 años de su nacimiento, Ni Una Menos vuelve a las calles para reclamar justicia y el fin de los femicidios

La movilización se realizará este 3 de junio en distintos puntos del país. Organizaciones feministas exigirán respuestas frente a la violencia de género y pedirán justicia por las adolescentes Agostina Vega y Dulce Candia.

Hoy 15:47

El colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este miércoles 3 de junio en diferentes ciudades del país, al cumplirse once años de la histórica marcha que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina.

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La convocatoria principal tendrá lugar frente al Congreso Nacional desde las 17, bajo las consignas "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" y "Justicia por Dulce y Agostina", en referencia a los recientes casos de la adolescente cordobesa Agostina Vega, de 14 años, y de la joven misionera Dulce Candia, de 17.

La jornada se desarrollará a once años de la primera manifestación de Ni Una Menos, surgida en 2015 tras el femicidio de la adolescente Chiara Páez, un crimen que generó una fuerte reacción social y dio origen a uno de los movimientos feministas más importantes de América Latina.

Desde la organización señalaron que la movilización busca visibilizar la persistencia de la violencia machista y reclamar respuestas concretas del Estado frente a los femicidios, las desapariciones y las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y niñas.

En la antesala de la marcha, integrantes de Ni Una Menos realizaron una conferencia de prensa en la que exigieron justicia por Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado durante el fin de semana en Córdoba tras varios días de intensa búsqueda. Desde el colectivo remarcaron que "no se trata de un hecho aislado", sino de una problemática estructural que continúa cobrando víctimas en todo el país.

El asesinato de la adolescente provocó una profunda conmoción y reavivó los reclamos de organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos, que confirmaron su participación en las actividades previstas para este 3 de junio.

De acuerdo con datos difundidos por el Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en Argentina. El informe también señala que desde la primera movilización de Ni Una Menos se contabilizaron más de 3.400 femicidios en todo el país.

La nueva jornada de protesta volverá a poner en el centro del debate público la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, garantizar el acceso a la justicia y brindar acompañamiento integral a las víctimas y sus familias, en un contexto donde las organizaciones advierten que la violencia de género continúa siendo una de las principales problemáticas sociales de la Argentina.