Prorrogan prisión preventiva a joven acusado de robo en Tucumán

La fiscalía de Concepción ha solicitado la prórroga de la prisión preventiva de Cristian Nahuel Godoy, acusado de desvalijar la vivienda de una anciana de 86 años en Tucumán.

Hoy 01:15

En una audiencia celebrada el jueves 4 de junio, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Concepción, dirigida por Héctor Fabián Assad, solicitó la prórroga de la prisión preventiva que actualmente cumple Cristian Nahuel Godoy (23). Este joven está acusado de desvalijar la casa de una anciana, un hecho que ha conmocionado a la comunidad local.

Godoy se encuentra privado de libertad desde marzo tras ser imputado por el robo que ocurrió en enero. En la audiencia, el auxiliar de fiscal, Alejandro Dieguez, formuló los cargos por robo agravado por efracción, indicando que el acusado actuó en complicidad con otros tres individuos.

El incidente delictivo tuvo lugar el 24 de enero de 2026, en una vivienda situada en la intersección del pasaje Baltazar Pereyra y Costanera, en Concepción. Los delincuentes lograron ingresar a la propiedad de la mujer de 86 años tras forzar la puerta trasera que da al patio.

Una vez dentro, se apoderaron de una heladera, un televisor, un ventilador, una garrafa y diversas prendas de vestir. Según los testimonios recabados, vecinos de la zona observaron a Godoy salir de la vivienda con los objetos robados, lo que refuerza la acusación en su contra.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió la extensión de la medida cautelar por 15 días adicionales. Esta solicitud se basa en que la fiscalía está en negociaciones con la defensa para explorar una posible salida alternativa, que podría incluir una condena efectiva.

El auxiliar Dieguez destacó que persiste el peligro de fuga dada la naturaleza del caso y el historial del acusado, quien ya cuenta con una condena condicional del año pasado y está siendo investigado por otros delitos contra la propiedad. Este comportamiento delictivo suscita preocupación en la fiscalía sobre el riesgo procesal.

Finalmente, tras evaluar los riesgos procesales presentados por el MPF, el juez correspondiente accedió a la solicitud de la fiscalía, permitiendo así la prórroga de la prisión preventiva de Godoy.