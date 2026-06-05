Con 92 nacimientos en 2025, el Hospital Zonal de Loreto reafirma su compromiso con la salud pública

El centro asistencial recibe pacientes de Loreto, San Martín y Atamisqui, brindando atención gratuita y de calidad.

Hoy 16:45

El Servicio de Maternidad del Hospital Zonal de Loreto informó que durante lo que va del año 2025 se asistieron 92 nacimientos, una cifra que continúa en aumento mes a mes, consolidando el rol fundamental del centro de salud en la atención materno-infantil de la región.

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Los partos corresponden a pacientes provenientes de distintas localidades del departamento Loreto, así como de zonas vecinas como San Martín y Atamisqui, lo que refleja la confianza de la comunidad en el sistema público de salud.

El coordinador del servicio, Lic. Oscar Leme, destacó el compromiso permanente del equipo de profesionales que trabaja para garantizar una atención pública, gratuita y de calidad a cada madre y recién nacido. Asimismo, remarcó que todos los casos asistidos durante el presente año registraron una evolución favorable del binomio madre-hijo.

En cuanto a la actividad general del servicio, se informó que durante el período 2025 se registraron 164 internaciones, correspondientes en gran parte a trabajos de parto, así como también a patologías frecuentes como infecciones urinarias (ITU), vaginosis y amenazas de parto prematuro, entre otras.

El Hospital Zonal Loreto se encuentra preparado para la atención de embarazos y partos de bajo y mediano riesgo, contando con profesionales capacitados y un abordaje integral que brinda contención, seguimiento y seguridad a las pacientes.

Finalmente, desde el servicio destacaron el acompañamiento de la dirección del hospital, encabezada por el Dr. Juan Tapia Villa, y el apoyo constante del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero, lo que permite continuar fortaleciendo los servicios de salud en el interior provincial.

Desde el área de Maternidad reafirmaron su compromiso de seguir trabajando por una salud pública accesible, humana y eficiente para toda la comunidad.