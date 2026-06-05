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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 23º
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River podría jugar un amistoso ante Barcelona en el Monumental

Desde España aseguran que el club catalán recibió una invitación del Millonario para disputar un partido en Núñez durante agosto. Por ahora, no hay confirmación oficial.

Hoy 11:23

River analiza la posibilidad de disputar un amistoso internacional de alto impacto durante la segunda mitad del año. Según trascendió desde España, el club de Núñez le habría acercado una invitación al Barcelona para jugar un encuentro en el Monumental durante agosto.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la realización del partido. Todo dependerá de la respuesta del conjunto catalán, que todavía define los detalles de su preparación para la próxima temporada europea.

La intención del Millonario es aprovechar el receso y la reorganización de su plantel para medirse ante un rival de primer nivel internacional. En ese contexto, surgió la posibilidad de organizar un cruce frente al equipo dirigido por Hansi Flick.

Las conversaciones, de acuerdo con la información difundida, se encontrarían en una etapa preliminar. La propuesta forma parte de la planificación deportiva de River para los próximos meses, con el objetivo de sumar rodaje competitivo ante equipos de jerarquía.

Del otro lado, Barcelona también evalúa cómo será su calendario de preparación antes del inicio de la temporada. Por eso, la invitación del club argentino aparece como una de las opciones que el conjunto catalán podría analizar para completar su agenda de amistosos.

El posible encuentro también despierta expectativa por el antecedente entre ambos clubes. La última vez que River y Barcelona se enfrentaron fue en la final del Mundial de Clubes 2015, disputada en Japón, donde el equipo español se impuso por 3-0 en una noche que contó con un gol de Lionel Messi.

Por ahora, el amistoso sigue siendo apenas una posibilidad. En Núñez aguardan una respuesta desde Cataluña para saber si el Monumental podrá recibir un partido de enorme atractivo internacional.

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