Cómo pequeños errores en la conducción afectan tu gasto de nafta

Un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2021 reveló que el estilo de conducción puede incrementar el consumo de combustible hasta un 30%. En este artículo abordamos los errores más comunes que cometen los conductores y cómo evitarlos.

Hoy 18:12

Los errores en la conducción son una de las principales causas del aumento en el consumo de combustible. Muchos conductores no son conscientes de cómo ciertas prácticas pueden impactar significativamente en el rendimiento de su vehículo. Según la Asociación de Automovilistas de Argentina, un manejo ineficiente puede llevar a un gasto excesivo de nafta y, por ende, a un impacto negativo en la economía familiar.

Uno de los errores más comunes es acelerar bruscamente. Este tipo de maniobra no solo pone en riesgo la seguridad del conductor y los pasajeros, sino que también consume más combustible. Los expertos sugieren adoptar un estilo de conducción más suave, evitando cambios bruscos de velocidad y aceleraciones innecesarias.

Además, otro factor que influye en el gasto de nafta es el uso inadecuado del aire acondicionado. En climas cálidos, muchos conductores optan por encender el aire acondicionado sin considerar que esto puede aumentar el consumo de combustible entre un 5% y un 20%. En su lugar, es recomendable utilizar el aire acondicionado de manera moderada y optar por la ventilación natural cuando sea posible.

La mantenimiento del vehículo también juega un papel crucial en el consumo de combustible. Un motor desalineado, filtros de aire sucios o neumáticos desinflados pueden hacer que el motor trabaje más duro, incrementando el gasto de nafta. Realizar chequeos regulares y mantener el vehículo en óptimas condiciones puede ayudar a reducir considerablemente estos gastos.

Otro error que muchos conductores cometen es cargar el vehículo en exceso. Llevar más peso del necesario no solo afecta la seguridad, sino que también aumenta el consumo de combustible. Cada kilo adicional puede impactar de manera negativa en la eficiencia del motor, por lo que es recomendable viajar ligero siempre que sea posible.

Finalmente, es importante mencionar que la planificación de rutas también puede ayudar a optimizar el uso de combustible. Elegir caminos menos congestionados y evitar el tráfico puede no solo ahorrar tiempo, sino también reducir el gasto en nafta. Herramientas como aplicaciones de navegación pueden ser de gran ayuda para evitar rutas largas o congestionadas.