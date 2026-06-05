Víctor Rosales encabezó una charla por el Día Mundial del Ambiente con estudiantes y futuros docentes

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, el intendente Víctor Rosales encabezó una jornada educativa destinada a promover la concientización ambiental entre estudiantes y futuros docentes.

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La actividad se llevó a cabo en el Agrupamiento N.º 86.150 y contó con la participación del secretario de Gobierno, Aristóbulo Albornoz; la directora de Educación, Magalí Basualdo; la secretaria de Economía, Mercedes Ochoa; la directora de Cultura, Turismo y Deporte, Valeria Ríos; además de personal de la Dirección de Tránsito.

La propuesta estuvo dirigida a alumnos de primero y segundo año del Agrupamiento, así como también a estudiantes del Instituto de Formación Docente N.º 14 que cursan las carreras de Lengua y Literatura, Educación Inicial, Geografía y Economía.

Las autoridades municipales fueron recibidas por el secretario de Rectoría, Emanuel Coronel, junto a docentes de ambas instituciones educativas, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al cuidado del ambiente, la protección de los bosques nativos y la correcta gestión de los residuos, con el objetivo de fomentar hábitos responsables y fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con la preservación de los recursos naturales.

Los estudiantes del profesorado destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, al considerar que generan espacios de diálogo y reflexión sobre problemáticas ambientales que impactan en la vida cotidiana y en el futuro de las comunidades. Asimismo, valoraron la presencia del jefe comunal en la actividad y la posibilidad de intercambiar ideas sobre la construcción de una sociedad más comprometida con el entorno.

La jornada concluyó con un mensaje orientado a reforzar la participación activa de los jóvenes en la defensa del ambiente, promoviendo acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible y al cuidado de los ecosistemas para las futuras generaciones.