Confirmaron que la despedida oficial al Indio Solari será este sábado

La familia del histórico músico informó que el último adiós se realizará el 6 de junio. Aún restan definir el horario y el lugar, aunque aclararon que no será en Parque Leloir.

Hoy 18:02

La conmoción por la muerte de Indio Solari continúa creciendo en todo el país y, en medio de las múltiples muestras de afecto de sus seguidores, este viernes se confirmó cuándo se realizará la despedida oficial del artista.

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A través de un comunicado difundido en las cuentas oficiales vinculadas al músico, la familia informó que el último adiós tendrá lugar este sábado 6 de junio. Sin embargo, aclaró que todavía se encuentran definiendo algunos aspectos organizativos antes de dar a conocer todos los detalles.

"La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará y también el lugar (no será Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia", señalaron en el mensaje difundido en redes sociales.

La confirmación llevó tranquilidad a miles de fanáticos que durante toda la jornada buscaron información sobre la ceremonia para poder rendir homenaje a quien fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Por el momento no trascendieron precisiones sobre el sitio elegido ni sobre la modalidad que tendrá la despedida pública, aunque la familia descartó una de las versiones que más fuerza había cobrado en las últimas horas: la realización del velatorio en Parque Leloir, donde el músico residía.

Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, seguidores de todo el país comenzaron a organizar homenajes espontáneos y tradicionales "misas ricoteras" en distintas ciudades. Además, artistas, periodistas, dirigentes políticos y referentes de la cultura expresaron públicamente su pesar y recordaron el legado del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Ahora la expectativa está centrada en el anuncio oficial que se realizará en las próximas horas, cuando se conozcan el lugar y el horario en que familiares, amigos y seguidores podrán despedir por última vez al músico que marcó a generaciones enteras con su obra y su influencia cultural.