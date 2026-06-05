Cómo destacar tu currículum en el competitivo mercado laboral argentino

En 2022, la tasa de desempleo en Argentina alcanzó el 7% según datos del INDEC, lo que hace que armar un currículum vitae efectivo sea más importante que nunca. Un CV bien estructurado puede ser la clave para conseguir una entrevista en un mercado laboral competitivo.

Hoy 18:02

En el contexto de interés general en Argentina, es fundamental entender cómo armar un currículum vitae (CV) que realmente llame la atención de los reclutadores. Con una tasa de desempleo que rondó el 7% en 2022, es crucial que los solicitantes se destaquen en un ambiente laboral tan competitivo.

La primera sección que debe incluirse en el CV es la información personal, que debe ser clara y concisa. Incluye tu nombre completo, dirección, número de teléfono y correo electrónico. Asegúrate de que esta información sea fácil de encontrar, ya que los reclutadores suelen revisar varios CVs en poco tiempo.

Un resumen profesional breve y efectivo es otra parte esencial. Este apartado debe resaltar tus principales logros y habilidades en no más de tres o cuatro líneas. Es aquí donde puedes captar la atención del reclutador de inmediato, así que asegúrate de que sea impactante.

Además, es importante detallar tu experiencia laboral de forma cronológica, empezando por el puesto más reciente. Para cada trabajo, incluye el nombre de la empresa, tu cargo, las fechas y una breve descripción de tus responsabilidades y logros. Usa verbos de acción para hacer que tus contribuciones resalten.

Las habilidades técnicas y blandas deben estar claramente enumeradas en el CV. Esto incluye competencias específicas relacionadas con el puesto al que aspiras, así como habilidades interpersonales que también son valoradas por los empleadores. Esta sección puede ser decisiva para que un reclutador te considere para una entrevista.

Finalmente, considera incluir una sección de referencias o menciona que están disponibles a pedido. Esto puede sumarle valor a tu CV, ya que demuestra transparencia y confianza en tus habilidades y experiencias. Ten en cuenta que las referencias deben ser personas que puedan hablar positivamente sobre tu desempeño en trabajos anteriores.

Con el tiempo y la práctica, mejorarás en la redacción de tu currículum. Recuerda que un CV bien presentado no solo refleja tu profesionalismo, sino que también puede ser un factor determinante en el proceso de selección de personal en Argentina.