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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUN 2026 | 18º
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Detienen a joven narco en Resistencia con cocaína y armas

Efectivos de la División Grupo Motorizado Lince detuvieron a un joven de 20 años en Resistencia, Chaco, y secuestraron cocaína, dinero en efectivo, un vehículo y un adaptador para arma de fuego.

Hoy 03:39

En el marco de los operativos de prevención y patrullaje motorizado realizados en Resistencia, Chaco, efectivos de la División Grupo Motorizado Lince llevaron a cabo la detención de un joven de 20 años, presuntamente vinculado a la comercialización de estupefacientes.

La intervención se produjo en la noche del jueves, cuando los uniformados recibieron alertas de vecinos sobre una camioneta Jeep Renegade negra sin dominio, cuyo conductor estaba sospechado de estar involucrado en la venta de drogas en la zona.

Ante esta denuncia, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda y localizaron un vehículo con características similares en las avenidas Edison y Lisandro de la Torre, donde realizaron un seguimiento controlado.

Finalmente, lograron interceptar el vehículo sobre calle Arbo y Blanco, donde identificaron al conductor y realizaron un palpado preventivo, hallando en su poder dos envoltorios con una sustancia blanquecina.

Con la intervención del personal especializado de Antinarcóticos, se confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso total de 42 gramos. Además, se incautó más de 24 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Durante la requisa, se encontró un kit de conversión para pistola tipo Roni, documentos de interés y chapas patentes, lo que levantó sospechas sobre la legalidad de la licencia de conducir del detenido.

Por orden de la Fiscalía Antidrogas Nº 1, se procedió a la aprehensión del joven y al secuestro de los elementos mencionados, mientras que la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 también ordenó el secuestro del kit de conversión y la licencia de conducir irregular.

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