Avellaneda: todo listo para la despedida pública del Indio Solari este domingo

El predio de Villa Domínico fue elegido por su capacidad logística para albergar grandes concentraciones. Se prevé un operativo especial por la magnitud del evento.

Hoy 12:48

El último adiós al Indio Solari ya tiene lugar y fecha confirmados. La despedida pública del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este domingo en el Polideportivo Municipal “José María Gatica”, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

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Miles de seguidores de todo el país se preparan para acercarse al microestadio ubicado en Avenida Mitre al 5000 y rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

La elección del Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, no parece casual. El predio ofrece una ventaja logística central para un evento que podría convocar a cientos de miles de personas: está ubicado a pocas cuadras de la estación Domínico del Tren Roca, una de las líneas ferroviarias más utilizadas del sur del conurbano y con conexión directa desde Constitución.

Además, el acceso vehicular resulta más simple que en otros puntos del AMBA por la cercanía con la avenida Mitre, una arteria amplia que atraviesa Avellaneda y facilita tanto los ingresos como los operativos de seguridad.

Otro de los factores que habría pesado en la familia del artista a la hora de la decisión, es el espacio disponible alrededor del complejo. La zona cuenta con sectores abiertos y amplios pulmones verdes que podrían absorber una convocatoria masiva de fanáticos del Indio Solari, muchos de ellos acostumbrados históricamente a reuniones espontáneas y extensas horas de espera en cada ritual ricotero.

La amplitud del lugar también permitiría ordenar mejor ingresos, filas y homenajes espontáneos, algo clave ante una despedida que promete ser multitudinaria.

La elección de Avellaneda también tiene un costado simbólico ligado a la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La ciudad quedó marcada en la memoria ricotera por los históricos shows en el Cilindro de Racing, donde la banda ofreció algunos de los recitales más convocantes y recordados de su carrera.

Para miles de seguidores, Avellaneda forma parte del mapa sentimental del universo redondo, una geografía asociada a noches míticas, pogos multitudinarios y canciones convertidas en himnos.