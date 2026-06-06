Colapinto largará 14° en Mónaco y Antonelli se quedó con una pole vibrante

El argentino no pudo superar la Q2 en un fin de semana complicado para Alpine. El italiano Kimi Antonelli volvió a brillar y largará primero en el Gran Premio de Mónaco.

Hoy 15:39

Franco Colapinto largará desde el 14° puesto en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, luego de una clasificación complicada en la que no pudo avanzar a la Q3. El piloto argentino de Alpine no logró encontrar el ritmo del auto durante el fin de semana y quedó lejos de los puestos de adelante en el exigente circuito callejero de Montecarlo.

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La pole position quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, quien volvió a sorprender con una vuelta brillante en el cierre de la clasificación. El italiano superó en el último instante a Max Verstappen y partirá desde la primera posición.

Colapinto venía de conseguir su mejor resultado en la categoría en la última carrera, pero en Mónaco el panorama fue diferente. Desde las prácticas libres, el argentino se mostró incómodo con el rendimiento del A526 y no pudo dar el salto necesario en una pista donde la clasificación suele ser determinante.

El trazado del Principado es uno de los más difíciles del calendario para adelantar, por lo que largar 14° representa un desafío importante para el piloto argentino. Alpine suele mostrar mejor ritmo en carrera, pero en Mónaco la posición de partida pesa más que en otros circuitos.

La lucha por la pole tuvo un cierre apasionante. Antonelli marcó un tiempo de 1m12s051 y desplazó a Verstappen, que quedó segundo a apenas 0s043. El tercer lugar fue para Lewis Hamilton, quien completó un gran último giro para superar a su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc.

El monegasco, que corría en casa y aparecía como uno de los grandes candidatos, debió conformarse con el cuarto puesto. Otra de las sorpresas fue Isack Hadjar, quien terminó quinto por delante de George Russell, sexto con el otro Mercedes.

Por el lado de Alpine, Pierre Gasly logró meterse noveno, mientras que Colapinto quedó 14°, a 1s944 del tiempo de Antonelli. El argentino tendrá ahora la misión de avanzar en una carrera donde cada oportunidad, estrategia o incidente puede ser clave.

Así quedó la clasificación del GP de Mónaco

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m12s051 Max Verstappen (Red Bull) - +0s043 Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s228 Charles Leclerc (Ferrari) - +0s300 Isack Hadjar (Racing Bulls) - +0s383 George Russell (Mercedes) - +0s394 Oscar Piastri (McLaren) - +0s573 Lando Norris (McLaren) - +0s714 Pierre Gasly (Alpine) - +1s175 Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s361 Alex Albon (Williams) - +1s736 Carlos Sainz (Williams) - +1s764 Nico Hülkenberg (Sauber) - +1s851 Franco Colapinto (Alpine) - +1s944 Arvid Lindblad (Red Bull) - +2s197 Gabriel Bortoleto (Sauber) - sin tiempo Esteban Ocon (Haas) - +2s671 Sergio Pérez (Cadillac) - +2s696 Oliver Bearman (Haas) - +2s763 Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s232 Fernando Alonso (Aston Martin) - +3s298 Lance Stroll (Aston Martin) - +4s010

Con la clasificación ya definida, Colapinto afrontará una carrera cuesta arriba en Montecarlo, donde deberá apostar al ritmo de Alpine, la estrategia y cualquier oportunidad que pueda aparecer en uno de los circuitos más impredecibles del campeonato.