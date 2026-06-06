La emoción de Zeballos tras consagrarse bicampeón de Roland Garros: “Nunca es tarde para nadie”

A los 41 años, el marplatense volvió a levantar el título de dobles en París junto al español Marcel Granollers y aseguró que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Hoy 14:25

Horacio Zeballos vivió una jornada inolvidable en Roland Garros. El tenista argentino se consagró este sábado bicampeón de dobles junto al español Marcel Granollers, tras una contundente victoria en la final del Grand Slam parisino.

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Luego del triunfo, el marplatense de 41 años no ocultó su emoción y dejó una frase que resumió el valor de este momento en su carrera: “Estoy viviendo ahora el mejor momento de mi carrera, por lo que nunca es tarde para nadie”.

La consagración llegó en el court central Philippe Chatrier, donde Zeballos y Granollers desplegaron una gran actuación para vencer al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2, en apenas una hora y 16 minutos de juego.

El título significó el segundo Roland Garros consecutivo para la dupla hispano-argentina y el tercer Grand Slam que consiguen juntos, luego de haber ganado también el US Open en 2025.

Tras la final, Zeballos también tuvo palabras de agradecimiento para Granollers, con quien formó una de las parejas más sólidas del circuito. “Esto es parte de un largo camino juntos. Cada día nos divertimos más. Gracias a ti por soportarme y a nuestros equipos. Esperemos estar juntos mucho más tiempo más”, expresó.

El español también se mostró emocionado y destacó el camino recorrido junto al argentino. “Gracias a mi compañero Horacio por pelear conmigo. Tuvimos algunos momentos malos, nos costó mucho ese primer Roland Garros y ahora llevamos dos seguidos. Quiero compartir esto con todo nuestro equipo, sin ustedes esto es imposible”, señaló.

Para Granollers, este presente tiene un sabor especial. Antes de esta racha ganadora, había perdido sus primeras cinco finales de Grand Slam, tres de ellas junto a Zeballos. Sin embargo, desde 2025 todo cambió para la pareja.

Primero llegó la consagración en París, luego el título en Nueva York y ahora una nueva corona en Roland Garros. Con este bicampeonato, Zeballos y Granollers ratificaron su lugar entre las mejores duplas del mundo y siguen agrandando su historia en el tenis internacional.

A los 41 años, Horacio Zeballos atraviesa un momento soñado y vuelve a demostrar que la vigencia, la paciencia y la perseverancia también pueden terminar en gloria.