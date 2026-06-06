Volvía de trabajar y terminó herido tras un intento de asalto en La Banda

El joven circulaba en su motocicleta por el barrio 25 de Mayo cuando fue interceptado por dos sujetos. Sufrió una lesión en la cabeza y debió ser asistido en el CIS Banda.

Hoy 16:28

Un joven de 23 años resultó lesionado durante un presunto intento de robo ocurrido en la madrugada de este sábado en el barrio 25 de Mayo, sector 540 Viviendas, de la ciudad de La Banda.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Muñoz, quien regresaba de trabajar a bordo de su motocicleta cuando habría sido abordado por dos hombres que se desplazaban en un rodado de 110 cilindradas.

De acuerdo con el relato brindado por el hermano de la víctima, los sospechosos intentaron asaltarlo mientras circulaba por la zona y, en medio del episodio, lo atacaron con un elemento contundente que le provocó una lesión en la cabeza.

Tras la agresión, el joven fue auxiliado por su padre, quien lo trasladó de inmediato al Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde recibió atención médica.

Pericias en el lugar

Al arribar a la escena, los efectivos policiales constataron la presencia de manchas rojizas compatibles con sangre tanto sobre la vereda como en el asiento del motovehículo de la víctima, elementos que fueron preservados para la investigación.

Por disposición de las autoridades, se solicitó la intervención del personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes con el objetivo de recolectar evidencias que permitan esclarecer lo sucedido.

Mientras tanto, la Policía continúa con las averiguaciones para identificar a los presuntos agresores y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.