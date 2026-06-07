Dibu Martínez, el “nuevo fotógrafo” de la Selección Argentina

El arquero no atajó ante Honduras por su lesión en la mano derecha, pero se instaló junto a los reporteros gráficos, pidió una cámara prestada y retrató parte del triunfo albiceleste en Texas.

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Emiliano “Dibu” Martínez no pudo estar bajo los tres palos en el triunfo de la Selección Argentina por 2-0 ante Honduras, pero igualmente se las arregló para ser protagonista de una de las imágenes más curiosas de la jornada.

El arquero campeón del mundo, que arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha desde la final de la Europa League con Aston Villa, se ubicó durante un tramo del amistoso en el Kyle Field de Texas junto a los fotógrafos acreditados.

Allí, el Dibu le pidió prestada una cámara profesional con teleobjetivo al reportero gráfico David Saldívar y comenzó a fotografiar el partido desde el borde del campo. La escena no tardó en viralizarse y rápidamente se convirtió en la postal del día.

La secuencia tuvo además un cierre especial. Antes de devolver el equipo, Martínez le dejó su firma al fotógrafo con una carita feliz al lado, un gesto que el propio Saldívar compartió en su cuenta de Instagram.

La aparición del arquero entre los fotógrafos también sirvió para distender una jornada que había comenzado con un golpe anímico para el plantel, tras confirmarse la baja de Leonardo Balerdi por una lesión en el sóleo.

Lionel Scaloni habló con dolor sobre la situación del defensor. “Tengo un cariño especial hacia él porque formó parte desde el primer día que asumí en la Sub 20. Afrontar este partido fue difícil porque el grupo quedó un poco tocado por lo que le pasó a él”, expresó el entrenador.

Fiel a su estilo, el Dibu también dejó otro gesto en la zona mixta. Mientras Santiago Beltrán, arquero de River y debutante con la Selección, atendía a los medios, Martínez pasó por detrás y le gritó: “¡Vamos, papá!”.

Luego señaló el apellido del juvenil ante los periodistas, en una clara muestra de respaldo para el arquero de 21 años, que ingresó en el tramo final del partido y ya aparece en el radar del cuerpo técnico para el futuro.

Dentro de la cancha, Argentina se impuso con goles de Lautaro Martínez, de penal a los 37 minutos, y de Giuliano Simeone en el complemento, tras una asistencia de taco del propio Toro.

Más allá del triunfo y de las señales positivas que dejó el equipo, la prioridad para el cuerpo técnico es que Dibu Martínez llegue en plenitud al debut mundialista del 16 de junio ante Argelia. Por eso, tampoco está previsto que ataje en el amistoso del martes frente a Islandia.

Mientras tanto, el arco albiceleste seguirá en manos de Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán. El Dibu, por ahora, acompaña desde afuera, pero no pierde oportunidad de hacerse sentir dentro del grupo.